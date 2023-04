Dictionnaire de philosophie et de théologie thomistes. 3e édition

TROISIEME EDITION REVUE ET AUGMENTEE Ce dictionnaire des notions philosophiques et théologiques de Thomas d'Aquin s'adresse en premier lieu aux étudiants en philosophie ou en théologie. Il concerne aussi tous ceux qui veulent étudier saint Thomas et qui cherchent un outil pratique pour découvrir sa pensée et son vocabulaire. Il comporte plus de 650 entrées, d'usage simple par ses divers renvois. Rédigé à deux voix et de concert, il est, à cette heure, sans équivalent en français. Son objectif n'est pas d'abord d'ordre historico-critique mais doctrinal. Il n'est pas une encyclopédie thomiste ni du thomisme. Quoiqu'il suive d'assez près le vocabulaire de Thomas (essentiellement puisé dans la Somme de théologie), il ne s'interdit pas quelques références et prolongements dans la pensée thomiste classique et contemporaine (par exemple Jacques Maritain ou Etienne Gilson). Sur certains points, les auteurs prennent position. La plupart du temps, ils suivent l'état dernier de la pensée de saint Thomas, non sans noter, au passage, et pour certaines notions, ses propres évolutions.