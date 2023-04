Le mystère de la clé de verre

Découvre les aventures fantastiques des élèves de l'école Fort Boyard ! Dans ce roman plein de surprise et de magie, fais la connaissance de Bleue, Jil, Mey et Théobald, de jeunes élèves de première année sur le Fort. Tous ensemble, ils découvrent la vie à l'école où ils sont formés pour devenir la fine fleur du royaume : Gardes, Maîtres du temps, ou encore Mages. Mais bientôt, la curiosité sans limite de Mey est piquée au vif : à quoi peut donc bien servir cette étrange clé en verre trouvée par hasard ? Embarqués malgré eux par leur camarade, Bleue, Jil et Théobald accompagnent Mey dans une enquête qui leur fera peut-être découvrir l'un des nombreux secrets du Fort... Pour encore plus d'aventures Fort Boyard, découvre les romans Le Grimoire magique, Les clés de la liberté et Une course contre le temps, à partir de 9 ans et disponibles dans toutes les libraires.