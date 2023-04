Un beau livre présentant des projets originaux ou l'architecture prend en compte la sauvegarde de la planète. Au cours des dernières décennies, on a assisté à une prise de conscience croissante des questions environnementales dans l'ensemble de la société, principalement en raison des conséquences de plus en plus graves du changement climatique et de la dégradation progressive de l'environnement naturel causée par l'activité humaine. Dans le cadre de cette tendance, l'architecture dite "verte" est l'un des principaux outils permettant de promouvoir un changement de cap qui contribue à assurer la durabilité de la planète et la préservation de son patrimoine naturel. Vivre écologique présente des projets originaux dont le coeur est l'écologie et qui peuvent être source d'inspiration.