Les 27. Messages des oracles mongols dans cette période chaotique

Grand-Mère Ayengat est chamane et cheffe spirituelle mongole. Elle est reconnue et respectée en Mongolie pour la pertinence de ses visions. Pour répondre aux questions que posent cette période chaotique, avec d'autres chamans, elle canalise, durant plusieurs mois de retraite, les messages de ses ancêtres. Car les chamans mongols sont des relayeurs. Ils transmettent au monde moderne les messages de leurs Ongods, ces esprits éveillés qui ont vécu sur la terre, parfois au XIIe ou XIIIe ème siècle. Ces précieux conseils, enseignements et lois spirituelles concernent la vie quotidienne, le monde de l'invisible, l'écologie, la nature. C'est lors d'un voyage en Mongolie que Arnaud Riou rencontre Grand-Mère Ayengat. Elle reconnaît sa lignée chamanique et lui propose de reprendre ses notes pour en rédiger un livre et partager ainsi le message des Oracles mongols au public européen. Les 27 sont les 27 esprits qui se sont manifestés pour la rédaction de ce livre. Ils nous partagent des messages de sagesse et d'espoir pour ce monde en pleine métamorphose. Ils nous permettent de nous éveiller à la sagesse de nos anciens pour nous reconnecter à l'essentiel et au vivant. Jamais, dans cette période chaotique qui souffre d'un si grand matérialisme, nous n'avons eu autant besoin de ces conseils de sagesse. Comment restaurer un lien sacré avec la nature, comment communiquer avec nos guides, quels sont les mystères de la mort, pour la première fois, à travers les chamans mongols, les esprits nous livrent directement leur réponse dans un livre poétique puissant et plein de vitalité.