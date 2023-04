Mon premier imagier de bébé

Les premiers mots de bébé ! Cet imagier des premiers mots invite les tout-petits à découvrir les mots et objets de son quotidien : sa chambre, sa famille, son corps, ses vêtements, les repas, les animaux de la ferme, les animaux sauvages, les véhicules et les rituels de la journée. Chaque thème est enrichi par une comptine à découvrir sous un volet. Il suffit de scanner un QR code et d'écouter ! . Ainsi, à la ferme on chante Dans la ferme de Mathurin et dans la chambre on fredonne une berceuse. Les images tendres et contrastées de Marie Paruit bien identifiables, permettent au petit d'observer et de se sensibiliser aux mots et au langage. Les images lui donnent à voir son environnement pour une prise de conscience du réel.