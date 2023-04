Le XXe siècle des artisans. Histoire d'une disparition non advenue

Au début des années 1920, les artisans français s'organisaient en artisanat. Le mot lui-même apparaît à cette date. L'artisanat a donc un siècle et le moment paraît opportun pour revenir sur son histoire. Depuis l'industrialisation au xixe siècle, il paraissait pourtant voué à disparaître. Cette disparition n'a pas eu lieu. L'artisanat affiche au contraire au début du xxie siècle une vitalité certaine. Le livre cherche donc à comprendre les raisons de cette disparition non advenue. Le xxe siècle des artisans propose une synthèse, dans un format accessible à tous, de la recherche sur un siècle d'histoire des artisans. Au fil des chapitres, le livre questionne et déconstruit quelques-unes des nombreuses idées reçues sur l'artisanat, à commencer par le mythe de sa disparition.