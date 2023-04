Mon tour du monde en 80 jours

Le 28 janvier 2021, Yannick Bestaven remporte le prestigieux Vendée Globe après 80 jours et 14 heures de course. Pour ce skipper ingénieur de formation, cette compétition tenait autant du défi au long cours que du rêve fou : exploits sportifs, prouesses technologiques et résilience l'ont conduit jusqu'à la victoire. Ce récit, écrit avec son ami le navigateur Eric Loizeau, raconte l'aventure exceptionnelle d'un homme qui, au-delà de la performance, sait nous faire partager sa passion.