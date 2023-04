Inukshuk. L'homme debout

"On atterrit à Iqaluit. On dit atterrir parce qu'il n'y a pas de mot pour un avion qui se pose sur la neige et sur la glace. Les Inuits, eux, auraient peut-être un mot à eux, tant la terre, ici, est rare". Un homme et une femme s'écrivent des lettres. Lui est parti pour oublier un drame intime. Elle tente de lui faire retrouver le chemin du retour. De Paris au Nunavut, terre des Inuits, leur correspondance tisse un récit touchant, traversé par le territoire, la langue et les coutumes inuits. Un récit puissant sur la nécessité de l'oubli pour que triomphe la vie.