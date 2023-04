Les émotions. Premiers autocollants

Un livre d'autocollants pour aider les jeunes enfants à reconnaître, nommer et comprendre les différentes émotions. Ce livre invite les jeunes enfants à se familiariser avec différentes émotions dont la joie, l'inquiétude, la gêne ou la jalousie, dans des contextes familiers tels qu'une fête, une journée sportive, une sortie... Au fil des pages, ils trouveront des mots pour exprimer ce qu'ils ressentent et des conseils pour rester calme et faire face aux émotions qui peuvent les perturber.