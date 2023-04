Jusqu'aux extrémités de la terre

HIVER 2036 Tout commence par un appel intérieur, une voix insistante. Conduit de façon mystérieuse, un groupe d'animaux se retrouve dans une vallée enneigée au nord du Canada. Menacés de mort, au bord de l'épuisement, ils embarquent presque malgré eux dans une sorte de coque métallique enfouie sous terre. Au même moment, un couple de randonneurs blotti dans un gîte est réveillé en pleine nuit, et assiste à un spectacle inoubliable et incompréhensible à la fois. Ainsi débutent les aventures de Matt et Aniko, témoins uniques et privilégiés d'un épisode qui va bouleverser leur vie, et les entraîner dans une quête extraordinaire sur la piste de l'Arche de Noé.