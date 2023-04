Les Palais et le Parc du Cinquantenaire

L'ouvrage envisage les diverses étapes de la construction des bâtiments et de leur usage, depuis l'Exposition nationale de 1880 jusqu'à nos jours. Les statues et monuments du parc sont abordés ainsi que l'histoire des grandes institutions hébergées sur le site du Cinquantenaire. Vie quotidienne, parcours des expositions universelles et histoire de la Belgique émaillent un récit illustré de nombreux documents inédits.