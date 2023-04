Les arts de l'islam. Catalogue raisonné

Le musée des Beaux-Arts de Lyon souhaite publier le catalogue raisonné de ses collections des arts de l'Islam, riches de près de 1000 oeuvres. Pour l'essentiel, ces collections ont été constituées à la fin du XIXe siècle dans le but d'offrir aux dessinateurs en soierie un nouveau répertoire de formes. Au fil du temps, les différents responsables ont développé la collection, créant dès les années 1880 une section dédiée. Des dépôts, legs et acquisitions, souvent de provenance prestigieuse (collections Goupil, Piot, dons Arconati-Visconti, Parvillée etc.) ont par la suite permis son enrichissement. De l'Occident musulman jusqu'en Inde, ces collections offrent un large éventail de la culture matérielle en terres d'Islam depuis des temps anciens (IXe siècle), jusqu'à la période moderne (XIXe siècle). Il s'agit de céramiques, de métaux, de bois, de verres, d'ivoires et des textiles, ainsi que d'une très belle collection de miniatures persanes et mogholes. Certaines aires culturelles se démarquent par leur ampleur : le Proche-Orient ayyubide (1171-c. 1250), mamluk (1250-1517), l'Empire ottoman (1299-1924) et le monde persanophone, Iran et Asie Centrale, dont le musée possède un vaste ensemble de métaux, armures, peintures, laques et céramiques. Premier musée français en région dans le domaine des arts de l'Islam, le musée des Beaux-Arts de Lyon a entrepris depuis une dizaine d'années un travail de grande ampleur d'étude, de restauration et de valorisation de cet ensemble majeur. L'objectif est d'assurer la publication de ces travaux afin de contribuer à la diffusion de la connaissance de cette collection, tant auprès des visiteurs du musée, du grand public que de la communauté scientifique.