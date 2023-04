Tact-pulsion. La mémoire de forme de notre psychisme

La pratique psychanalytique conduite avec des patients qui ne rentrent pas dans le travail "type" (adultes et enfants très malades ou bébés et parents...) conduit à la question des origines de la vie psychique. En confrontant l'apport des recherches en neurosciences, embryologie, recherche développementale, mais également en anthropologie... à son expérience clinique, Régine Prat propose d'appeler " tact-pulsion ", la pulsion primaire issue du toucher, qui correspond à la première sensation fonctionnelle dans le développement embryologique. Cette expérience primaire du toucher inscrit l'activité rythmique primitive du bébé dans la relation avec l'autre par l'exercice du "tenu-lâché" . Se constitue ainsi une mémoire de forme, qui jouera le rôle de fil rouge pour tout le développement psychique, centré sur les modalités de contact, avec soi-même et avec l'autre et l'environnement.