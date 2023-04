Sparks. "When I'm With You"

Les Sparks, groupe de pop rock de Los Angeles, ont connu leur heure de gloire au début des années soixante-dix, mais pratiquant aussi bien la synth pop que la new wave, ils sont considéré comme une influence majeure pour des groupes d'électro pop tels que Depeche Mode. Et depuis plus de cinquante ans, ils continuent à affoler les foules. Sparks usine depuis cinquante ans des mélodies pop ou rock, voire électro et classiques. Durant toutes ces années, le groupe a fait preuve d'une vaillance qui lui a permis d'escalader le sommet des charts tout autant qu'affronter les affres de l'insuccès. De l'hymne glam rock " This Town Ain't Big Enough For Both Of Us ", semant la fièvre en Albion dans les 70's, à Annette, film à la BO couronnée lors de la cérémonie des César 2022, la formation, le duo devrait-on écrire, Ron et Russell Mael étant seuls aux commandes, a toujours cherché à sortir de l'ornière de partitions convenues, à défricher de nouvelles textures musicales. Sparks - En Compagnie des Frères Mael, propose de revisiter tous les albums du groupe ainsi que leurs travaux d'aiguilles parallèles : compositions pour d'autres artistes, incursions dans le cinéma ou ailleurs. Via sa pléthorique production, voyager au travers des ans avec Sparks c'est savourer d'excellents moments musicaux en profitant de l'humour particulier dont la fratrie est coutumières : a trip over time and space