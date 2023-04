Faraway Paladin Tome 10

Percez les mystères d'un monde où les mots de la création renferment les secrets de la magie ! Lors d'un bref refour à la maison natale, Will et ses amis sont accueillis par son grand père et obtiennent les armes des anciens héros. En chemin pour aller exterminer le dragon maléfique, ils découvrent les horribles dégâts et la pollution provoqués par les démons dans le domaine des elfes. Will en profite pour purifier les âmes en peine des défunts afin qu'ils rejoignent l'au-delà. Cependant, l'une des âmes elfes leur signifie par des gestes la présence à proximité d'une de ses congénères en danger. Ménél s'empresse de se rendre sur place et parvient à sauver la dénommée Dinélind d'une hydre. Par la suite, Dinélind les guide chez elle à Rosdoll, le royaume des fleurs, qui est en péril à cause du miasme projeté par le dragon. Le groupe va alors tenter d'apaiser les tourments des elfes, mais Stagnate apparaît une nouvelle fois devant Will pour le dissuader d'effectuer sa mission téméraire...