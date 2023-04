Mon petit guide pour devenir autonome

Ce petit guide est une véritable bible pour accompagner les enfants dans leurs premiers pas vers l'autonomie. L'auteure explique le but de l'autonomie, comment se préparer très progressivement à devenir un adulte et ainsi appréhender le quotidien de manière plus sereine. Elle explique également les dates clés qui concernent les enfants, les notions de charge mentale, de respect de l'autre ou encore de consentement. ? 11 fiches astuces terminent l'ouvrage, proposant des exemples concrets pour apprendre à être autonome, à travers différents moments clés du quotidien. Le niveau de "difficulté" augmente progressivement de fiche en fiche, commençant par la gestion de son travail scolaire ou respecter ses besoins physiologiques à gérer un budget et développer sa propre opinion.