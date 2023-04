Les invités des Alphas. Jeu sur l'orthographe des sons complexes CP CE1

Un coffret avec 2 jeux en fin d'apprentissage de la lecture 1er jeu : Retrouver grâce au mini poster jaune, toutes les cartes dont le mot contient le phonème (=son) représenté par l'illustration. 2e jeu : Savoir reconnaître et lire les changements de prononciation des lettres g et c : retrouver les cartes dont le mot contient la voyelle correspondant à l'Alpha représenté sur le dé lancé. Maîtriser tous les sons complexes, savoir lire les sons écrits différemment. Savoir lire correctement les consonnes selon le contexte. Réussir à se créer une image mentale pour chercher du sens. Contient 52 cartes recto verso, des jetons, 2 dés en bois, 2 mini posters format A5 et A3, 1 livret pédagogique