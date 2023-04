Susie, la souris qui lit

Un hymne à la lecture et aux livres ! Susie est une petite souris qui vit dans le sous-sol d'une famille, certes un peu excentrique, mais tellement sympathique... et qui adore les livres. Susie aussi ! Alors, lorsque le chat n'est pas là, la petite souris lit ! Elle explore les bibliothèques, elle bricole des étagères, elle rêve, elle rit aux éclats, elle apprend, elle frisonne, elle découvre un autre monde... Bientôt, elle s'aventurera à la bibliothèque pour y faire une autre précieuse découverte : l'amitié ! Un hymne à la lecture et aux livres !