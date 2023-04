Intelligence artificielle : comprendre, concevoir et déployer. Transformation des start-up, des PMI et PME, des grandes entreprises et administrations

L'Intelligence Artificielle (IA) participe depuis de nombreuses années aux démarches de progrès dans de nombreux secteurs économiques, culturels et s'impose désormais comme l'une des solutions incontournables pour faire évoluer toutes les entreprises. Les conditions d'utilisation de l'IA sont spécifiques et entraînent des développements sur plusieurs domaines : -démarches de sécurité et de cybersécurités : RGPD et Big Data ; -développements agiles : DevOps 3. 0, MLOps, ITIL®4, Lean IT ; -déploiement de solutions automatisées de bout en bout vers les Cloud Computing. L'IA doit également être mise en place en fonction des normes en vigueur : ISO 27001, 27008, 20548, 31000, 20547 et 20549... Alphonse Carlier propose cinq étapes pour vous aider à transformer vos structures : 1. comprendre les origines et les moyens et connaître les environnements informatisés : Machine Learning, Deep Learning, modèles d'apprentissages, classification ; 2. concevoir, développer et déployer l'IA ; 3. exploiter les nouveaux services produits par l'Intelligence Artificielle ; 4. mettre en oeuvre des outils et des solutions de gouvernance, technologiques et organisationnelles ; 5. accompagner les stratégies et leurs solutions pour les mises en oeuvre opérationnelles, au plus près des équipes. Les développements techniques de l'IA progressent très rapidement (miniaturisation, réseaux de neurones, composants spécifiques intégrés, Framework...). Ils imposent de faire un état des lieux de ses applications et incitent, si ce n'est pas déjà le cas, à penser les nouveaux besoins de l'entreprise pour structurer les nouveaux processus et maîtriser les futures solutions. Grâce à ce livre, vous pourrez préparer et conduire l'arrivée de l'IA au sein de vos organisations (grandes ou petites) !