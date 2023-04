Les petits mythos : Poséidon

Le dieu de la mer a enfin la place qu'il mérite ! Notre dodu à la barbichette remplie d'algues, dieu du monde marin, a bien du mal à se faire respecter par les Petits Mythos. Malgré les tempêtes, les tornades et les tsunamis qu'il peut déclencher d'un coup de trident, il reste le jouet des farces de Totor et de ses amis. Le pauvre dieu ne peut même pas compter sur son épouse qui préfère lui hurler dessus ni sur son frère cadet pour lui filer un coup de main, car tous ces petits désagréments font hurler de rire ce bon vieux Zeus. Tout comme les lecteurs qui découvriront dans ce best of des gags mythologiquement drôles !