Choucha. La perle du Caucase

Pourquoi Choucha (u a en azéri) est-elle surnommée "? la perle du Caucase ? " par Alexandre Dumas ?? L'histoire de cette citadelle imprenable du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan, est fascinante. D'abord, la ville et sa région furent longtemps un phare intellectuel et artistique d'Asie centrale. Berceau et muse de nombre de poètes, compositeurs, artisans et artistes, son patrimoine époustouflant lui valut le surnom de "? petit Paris ? " qui laisse deviner ce qu'était sa splendeur d'antan, son rayonnement des rives de la Caspienne aux confins de l'Asie centrale. Motivé au départ par un reportage sur la situation politique et militaire de la région, Jean-Michel Brun s'est rendu sur place. Grand reporter, il voulait constater de ses propres yeux, de façon impartiale, les effets du conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En comprendre les causes en bon journaliste. Mais au fil d'une enquête menée dans un territoire dévasté par la "? Guerre de 44 jours ? ", il a décidé de rédiger un récit de voyage. Un témoignage pour attester de ce qu'il reste, en raconter l'histoire, pour mieux comprendre les causes du conflit bien sûr, mais aussi et surtout pour aider à restaurer ce fief dont il ne reste que des ruines et du rêve. Le présent livre est donc bien davantage qu'un guide du Karabakh ? : il est un instrument essentiel pour appréhender les richesses de la culture azerbaïdjanaise et comprendre la géopolitique de la région.