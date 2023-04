L'évolution en BD. L'histoire de la vie sur Terre

Une soixantaine de pages BD pour aborder un sujet de plus en plus mis à l'honneur : l'évolution. Dans ce tome on explique comment les animaux sont devenus ce qu'ils sont. Le livre se découpe en 9 chapitres qui alternent pages BD et pages documentaires. Celles-ci, bien illustrées explicitent les concepts abordés dans les BD pour mieux les expliquer : L'Evolution, une idée géniale ! Les oiseaux sont étonnants ! Mille façons de se déplacer ; Des astuces pour voir la nuit ; Qui commande ? 6 ou 8 pattes ? Comment survivre au froid ; Un petit air de ressemblance... Les champions de la bizarrerie. Les BD traitent aussi bien de l'évolution des animaux que les enfants connaissent et aiment... Dauphins, tortues, cheval, girafe, escargot, crocodiles... que des ancêtres plus ou moins éloignés des animaux actuels (tétrapodes, mammouths...). Les illustrations humoristiques de Jérôme Anfré permettent aux enfants de rentrer aisément dans ce sujet scientifique de plus en plus étudié.