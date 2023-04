"L'annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle" (Amoris laetitia, no 1). [... ] L'Eglise, à toutes les époques, est appelée à proclamer à nouveau, surtout aux jeunes, la beauté et l'abondance de la grâce contenue dans le sacrement du mariage et la vie familiale qui en découle, cinq ans après sa publication, l'Année "Famille Amoris laetitia" vise à remettre la famille au centre, à inviter à la réflexion sur les thèmes de l'exhortation apostolique et à entraîner toute l'Eglise dans l'engagement joyeux de l'évangélisation pour les familles et avec les familles. L'un des fruits de cette année spéciale sont les Itinéraires catéchuménaux pour la vie conjugale, que j'ai maintenant le plaisir de confier aux pasteurs, aux époux et à tous ceux qui travaillent dans la pastorale familiale. Il s'agit d'un outil pastoral élaboré par le dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, suite à une indication que j'ai exprimée à plusieurs reprises, à savoir "la nécessité d'un nouveau catéchuménat pour la préparation au mariage" . Pape François Le dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie est un organe de la curie romaine créé par le pape François en 2016 en remplacement des conseils pontificaux pour les Laïcs et pour la Famille. L'Académie pontificale pour la Vie lui est également liée.