A chacun son rythme. Petite philosophie du temps à soi

Chaque jour, 300 milliards de mails sont échangés, un iPhone est consulté en moyenne toutes les 12 minutes et le citoyen lambda passe onze heures devant un écran. Ce n'est pas une surprise : nos rythmes de vie s'affolent. Nos activités frénétiques mal régulées déséquilibrent des humains de plus en plus impatients, fatigués ou débordés. Une lassitude semble dire stop : on ne peut plus tenir le rythme. Au travail ou à la maison, au milieu des urgences immédiates, comment trouver un tempo à soi ? Répétition, cadence et périodicité : nos gestes numériques et sociaux sont à repenser. Les rythmes imposés ne conviennent pas à tout le monde : chacun devrait pouvoir marcher à son rythme. Aliocha Wald Lasowski relit avec nous quelques grands philosophes (Nietzsche, Sartre, Camus, Deleuze...), mais aussi des poètes (Yves Bonnefoy, Edouard Glissant...), et puise dans leurs oeuvres des leçons de rythme. Pour que la contrainte commune devienne une dynamique personnelle, pour que les vitesses assourdissantes se changent en mélodies apaisantes, à chacun de trouver son rythme, ses variations, son sens du déphasage et de l'improvisation, pour une meilleure réinvention de soi.