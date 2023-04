Petits biscuits et gros gâteaux. Sans oeufs ni produits laitiers

Découvrez 80 recettes de gâteaux alléchants et incroyablement délicieux sans oeufs ni produits laitiers, avec Holly Jade. Grâce à cet ouvrage, vous pourrez réaliser les recettes les plus simples (banana bread, cookies double chocolat, cake au citron...) comme les plus ambitieuses (cupcakes forêt-noire, gâteau à trois étages, macarons, mini-pavlovas...) sans difficulté, et sans ingrédients d'origine animale. Holly y partage toutes ses astuces pour vous aider à réaliser des pâtisseries aussi jolies que savoureuses.