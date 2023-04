Pour des Pasta Party réussies, voici la bible qu'il vous faut... . De la confection des pâtes fraîches avec et sans laminoir, à la présentation de toutes les sortes de nouilles asiatiques, retrouvez dans cet ouvrage de référence, plus de 100 recettes pour des pâtes sous toutes leurs formes : fraîches, sèches, des pasta à l'italienne aux nouilles asiatiques, farcies, en sauce, en bouillons, au four, en salades et en one pot... Des recettes inspirantes, traditionnelles pour certaines et créatives pour d'autres, c'est sûr qu'il y en aura pour tous les goûts. Des pâtes, oui mais des pâtes veggies !