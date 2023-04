Cette bande dessinée dystopique exploite des thèmes d'actualité – la montée de l'intelligence artificielle, le transhumanisme, l'explosion des fake news – pour dessiner le portrait d'une société qui se consume. En se basant sur des études scientifiques, l'auteur et illustrateur imagine ce que serait le futur si Internet avait crashé, lui qui contrôle de plus en plus nos vies. Il interroge également cette vieille dichotomie entre la raison et les émotions à travers l'émotattoo, un tatouage à l'encre électronique qui se connecte au système nerveux. On suit le parcours de monsieur X qui veut vivre éternellement. Associé à un savant fou, il étudie l'augmentation du corps humain et s'initie parallèlement au clonage. Un jour, Internet crash et ne produit plus que des informations éphémères et erronées. Des années plus tard, Mars, une mercenaire au service du savant, se questionne sur son identité et sa place dans la société. De son côté, l'un des clones de X rencontre une émotatoueuse qui le pousse à remettre en perspective ses ambitions. Les chemins de ces personnages se croisent et ensemble ils font face à un système lancé dans une course au progrès désespérée.