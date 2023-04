"J'étais l'enfant terrible de la famille, le révolté, et le résultat fut que j'appris de bonne heure à prendre mes responsabilités" écrit un jour Montgomery. Pas étonnant qu'il bouscule les règles et continue à n'en faire qu'à sa tête une fois adulte ! Pourtant "Monty" deviendra une des grandes figures de la Seconde Guerre mondiale et enchaînera les distinctions militaires...