Le débarquement. 6 juin 1944

Le 6 juin 1944, des milliers de soldats débarquent sur les plages normandes. L'opération Overlord menée par les Alliés doit faire vaciller l'Allemagne d'Hitler. Mais comment a été préparé le plus grand débarquement de l'histoire ? Chars en caoutchouc et faux avions pour convaincre les nazis d'une attaque plus au nord, création de ports artificiels pour pouvoir débarquer en Normandie, sabotage de voies ferrées et de ponts par les résistants français : la Seconde Guerre mondiale prend un tournant radical !