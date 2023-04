Brume Tome 1 : Le réveil du dragon

Apprentie sorcière : croire en soi reste le plus puissant des sortilèges ! Recueillie dans la forêt par un père aimant, Brume est une petite fille espiègle qui ne rêve que d'une seule chose : devenir sorcière ! Le jour où son papa adoptif lui dévoile l'ouvrage secret qui entoure sa naissance, un grimoire de magie, tout s'éclaire. Et si Brume était une véritable sorcière ? Et la voilà, traînant un chaudron d'occasion derrière elle, prête à ouvrir sa première échoppe de sorcière ! N'en faisant qu'à sa tête, elle recrute en chemin son assistant, un petit cochon prénommé Hubert, et se lie d'amitié avec Hugo, un petit garçon ravi de l'aider dans cette entreprise exaltante. Mais Brume ne semble pas avoir les aptitudes d'une véritable sorcière... Ses sorts ne produisent aucun effet. Quant à sa première potion, elle vient de plonger tout le village dans un épais brouillard ! Peu importe : convaincue de la puissance de ses pouvoirs, elle décide de s'engouffrer dans la forêt interdite pour combattre un dragon légendaire qu'elle tient pour seul responsable de ce brouillard nauséabond. Têtue, déterminée et un brin arrogante, elle va entraîner Hugo et Hubert dans une folle aventure qui va en surprendre plus d'un. Et si Brume avait réellement un don et une destinée hors du commun ? Jérôme Pélissier et Carine Hinder entrent au catalogue Glénat avec une série désopilante mettant en scène une petite héroïne forte, drôle et attachante qui évolue dans univers hors du temps. Le dessin très doux et soigné de Carine Hinder et le scénario rythmé de Jérôme Pélissier font de cette trilogie la série jeunesse de la rentrée à ne pas manquer !