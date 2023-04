Legio patria nostra Tome 3

A la rencontre de leur destin. Algérie, 1863. Casimir Laï, l'orphelin des rues devenu légionnaire, découvre que le Maure, l'assassin de son ami Dino, s'est lui aussi engagé dans la Légion sous une fausse identité. Alors que la Légion embarque enfin pour aller se battre au Mexique, il doit surveiller ses arrières, craignant que l'ancien criminel veuille se venger. Au bout de 48 jours d'une traversée éprouvante, leur navire accoste enfin à Vera Cruz. Et ils découvrent l'horreur. Le Vomito Negro, la fièvre jaune, tue les soldats français plus efficacement que les balles des Mexicains. Irina et Zélie risquent leur vie à soigner les malades dans des camps de fortune. Le capitaine Danjou et ses hommes veulent se battre. Mais méprisés par le commandement, ils sont cantonnés à des missions de surveillance de la route qui relie Vera Cruz à la ville de Puebla où se déroulent les combats. Lorsqu'un convoi est organisé pour acheminer des armes et de l'or jusqu'à Puebla, c'est à Danjou que l'on confie la mission de reconnaître la route. Les chemins sont tout sauf sûrs, les guérilleros attaquent et pillent sans vergogne, la chaleur et l'humidité épuisent les hommes et les bêtes. Quant à la compagnie, elle a un traitre dans ses rangs et elle ne le sait pas encore. Alors que la compagnie arrive au hameau de Cameron, l'armée mexicaine attaque. Pris en tenaille, Danjou n'a pas d'autre choix que de se replier dans les ruines de l'hacienda, espérant tenir suffisamment longtemps pour donner l'alerte et empêcher l'attaque du convoi. 3000 hommes les entourent et ils ne sont que 60. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Le combat de Cameron commence.