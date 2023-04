AFGSU 2 Métiers de la santé - Révision et entraînement. Edition 2023-2024

Une attestation obligatoire pour pouvoir exercer tout métier de santé, à renouveler tous les 4 ans. Cette édition est conforme aux dernières recommandations du CFRC (Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire). Cet ouvrage s'adresse à un très large public : professionnels et étudiants, médecins, infirmiers, ambulanciers, aides-soignants... Il est rédigé par le CESU 54 - Centre de formation du Grand Est AFGSU et présente des mini-fiches avec illustrations, schémas et dessins en couleurs pour aller à l'essentiel. Au sommaire : prise en charge, alerte, plans de secours, techniques de soins lors des urgences, traitement, ACR, protocoles... Inclus, l'accès à des vidéos de simulation par notre partenaire Panacéa, conseil et formation santé. Objectifs : - Identifier et hiérarchiser l'urgence médicale. - Pratiquer les gestes permettant de porter secours en attendant l'arrivée de l'équipe médicale. - Mettre en oeuvre les soins d'urgence dans un environnement médicalisé.