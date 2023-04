La boîte à outils des soft skills en santé. 52 outils clés en main, pour ne plus soigner comme avant !

En quoi est-il indispensable de s'adapter au nouveau monde de la santé ? Comment les soft skills et l'intelligence collective transforment-ils la pratique des soignants ? Comment générer un impact positif et durable pour les patients ? Si la médecine est une science qui demande savoir et savoir-faire, c'est aussi un art du savoir-être. La prise en charge technique de la santé évolue à une vitesse vertigineuse. Il reste pourtant une dimension qui ne peut se transformer aussi rapidement : c'est le facteur humain. Loin d'une croyance répandue que les compétences comportementales sont innées, cet ouvrage vous permet d'expérimenter de manière concrète que l'on peut cultiver, développer, découvrir la force et l'impact des soft skills. Ces ressources indispensables, et qui font la différence, sont ici abordées de façon pratique et opérationnelle pour le professionnel de la santé.