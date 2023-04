Agir face à la vacance dans les centres-bourgs. L'expérience d'Ambert-Livradois-Forez (Puy-de-Dôme)

L'intercommunalité d'Ambert-Livradois-Forez fait face à une situation de décroissance urbaine, dont l'une des conséquences visibles est l'augmentation des lieux vacants. A partir de plusieurs études de cas, cet ouvrage interroge les expérimentations de revitalisation menées et met en évidence les enjeux et les difficultés propres aux espaces ruraux, afin de proposer des solutions innovantes, adaptées à la singularité du milieu et à la réalité de la demande. Les Carnets de Territoires visent à révéler la diversité des territoires, des dynamiques d'acteurs et des enjeux de l'action publique locale, sous la forme de résultats de recherche ou d'études de terrain.