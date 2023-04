Mi casa es su casa. Recettes simples et de saison de mon pays natal

José Pizarro a grandi entouré des saveurs et des odeurs de la cuisine de sa mère, dans la région d'Estrémadure en Espagne. Il s'inspire avec nostalgie de ses plats pour créer des mélanges modernes et savoureux, et ce toujours avec cette fameuse touche hispanique qui le caractérise. Palourdes à la sauce tomate épicée, côtelettes d'agneau grillées avec une salade de courgettes citronnées, mitonnée de citrouille, d'aubergine et de poivrons, cerises au sirop d'aguardiente avec une crème glacée à la pistache ... Les 70 recettes de ce livre sont une célébration de l'héritage espagnol de José, mais aussi de la merveilleuse capacité de la gastronomie à nous rassembler et à créer des souvenirs.