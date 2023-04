Bowls & Bento. De délicieuses recettes japonaises pour tous les jours

Dans ce livre, le chef Tim Anderson nous prouve que la cuisine japonaise peut être rapide et facile à réaliser au quotidien. Inspirées de la version japonaise du batch cooking, le tsukurioki, la plupart des recettes sont conçues pour être préparées à l'avance et finalisées en un clin d'oeil. Choisissez parmi plus de 80 recettes réparties en 4 thématiques principales afin de composer des repas variés et délicieux en combinant à votre gré : - accompagnements ; - bentos ; - plats de résistance ; - sandwichs. Rempli de plats accessible à tous, ce livre est la preuve que la cuisine japonaise n'est pas réservée seulement aux occasions spéciales mais qu'elle peut très bien se déguster au quotidien !