Viandes. Encyclopédie des produits et des métiers de bouche

Un vrai livre de cuisine didactique et pratique utile au quotidien par JF Mallet ! Didactique car il donne la parole à des éleveurs, des bouchers et des restaurateurs qui chaque jour travaillent un produit qu'ils ont choisi de mettre en valeur. C'est leur savoir-faire que vous découvrirez au fil des pages mais aussi leurs conseils et leurs astuces qui vous permettront de tout connaitre des différentes viandes et la meilleure façon de les préparer. Pratique puisque vous découvrirez 80 recettes illustrées, simples et actuelles et faciles à cuisiner au quotidien. Boeuf, veau, agneau, mouton, porc, toutes mettent en valeur des morceaux bien choisis. Steak grillé, pommes frites ; Pot-au-feu ; Côte de veau à la crème de champignons sauvages ; Agneau boulangère ; Osso-buco à la tomate cerise et à l'orange ; Filet mignon au jambon de pays et à la sauge... la liste est riche et savoureuse. Viandes est le premier tome de l'Encyclopédie des produits et des métiers de la bouche.