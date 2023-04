Les animaux disparus

60 questions-réponses pour découvrir toutes sortes d'animaux disparus il y a très longtemps : monstres marins, insectes géants des forêts, reptiles à voile et à nageoires, dinosaures, mammifères, oiseaux... Et plus récemment, le grand pingouin ou encore le loup de Tasmanie. En bonus, des jeux pour tester ses connaissances !