Faut-il légaliser l'aide médicale à mourir?

Que répondent la société, la médecine, à une personne qui demande à être aidée à mourir ? Le débat oppose partisans (une majorité de Français) et adversaires (dont nombre de soignants) de la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Pourtant, ces soignants ont bien vocation à prendre soin. Quels sont leurs arguments, et qu'oublient-ils de dire ? La loi peut-elle résoudre leur dilemme éthique ? Ce livre d'un médecin, proche de ses malades, ne suit aucune des voies tracées d'avance, ni le courant dominant, ni celui de ses confrères. Prenant appui sur les philosophes, les écrivains et le cinéma, il apporte la contradiction au coeur des mots vulnérabilité, autonomie, dignité et bienfaisance. Longtemps déchiré, gouverné par la seule intransigeance exténuante de la mesure, il conclut par la primauté de l'écoute de la personne malade.