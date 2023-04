Les sols agricoles

Le sol est aujourd'hui présenté comme un élément clé de la survie de nos civilisations, tant du point de vue de l'alimentation que du changement climatique. En dehors de quelques ouvrages scientifiques difficilement abordables, il existe très peu de livres destinés aux usagers quotidiens du sol que sont les agriculteurs, maraîchers, vignerons et jardiniers. L'idée de ce livre est de proposer une démarche cohérente et pratique pour comprendre le sol, apprendre à l'observer et à le diagnostiquer : - Fonctionnement et problématique d'un sol agricole - Observation et diagnostic d'un sol - Le tour de France des sols agricoles - Outils techniques et agronomiques pour préserver la fertilité des sols et la développer