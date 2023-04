Les chevaliers de Babel. Première époque

1789. Tandis que l'orage révolutionnaire gronde, deux fils sont au chevet de leur père, qui leur révèle une terrible vérité : "Les hommes et les siècles passent... J'ai mis ma main dans cet engrenage". D'Ermitage et Humbert Prigent se retrouvent soudain mêlés à une quête millénaire qui les dépasse : les Clefs de Babel. Le roi Louis XVI acceptera-t-il de les seconder dans cette mission, qui pourrait sauver son trône ou plonger le monde dans le chaos ? D'Ermitage trouve enfin là l'occasion d'étancher sa soif d'aventures et de combats. Sur sa route, il se lie d'amitié avec Roland, le garde suisse, qui a l'honneur pour patrie : son secours ne sera pas de trop pour atteindre Sa Majesté, car le duc de Valenfort s'est juré de le mener à sa perte, sans savoir que sa fille Clémentine en tombe amoureuse. Et qui est ce mystérieux Drakkar, l'homme-tombeau, qui semble défendre les Clefs depuis des temps obscurs ? Un allié... ou un ennemi ?