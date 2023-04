10 idées reçues sur le Moyen Age

Le Moyen Age a mauvaise réputation. Ne dit-on pas "moyenâgeux" pour qualifier une situation brutale ? Mal connu, on l'assimile à l'obscurantisme, la barbarie ou l'appauvrissement. L'historien Martin Aurell prend la hallebarde pour voler au secours de ce pauvre Moyen Age. Il démonte dix poncifs avec son érudition accessible. Le fanatisme, la haine des femmes, l'inculture, la violence... Il apparaît qu'à bien des aspects, le Moyen Age n'a rien à envier à d'autres périodes, et qu'il est parfois plus moderne que notre XXIe siècle !