Fini la tétine !

Boo se lance dans un sacré challenge : arrêter la tétine ! Avec l'aide de papa et maman, qui ont plein d'idées pour l'apaiser quand ça ne va pas, elle apprend à s'en passer progressivement Découvrez une histoire pour aider son enfant à se détacher de la tétine avec 20 mots-clés signés avec illustrations et vidéos en QR Codes. En bonus, à destination des parents, un mode d'emploi pour l'apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante.