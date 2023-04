The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Tome 1

Avec ses sortilèges parfaitement maîtrisés et ses nombreux yôkai, vivre dans un autre monde sera un jeu d'enfant ! A l'agonie après avoir été trahi par ses camarades, Haruyoshi, le plus fort des onmyôji, ces maîtres de la science naturelle et de l'occultisme, tente une technique secrète de réincarnation en espérant trouver le bonheur dans sa prochaine vie. L'entreprise est une réussite, sauf qu'il s'est réincarné dans un autre monde ! Appartenant désormais à une illustre famille spécialisée dans l'étude de la magie, lui-même n'a malheureusement aucun pouvoir. Néanmoins, armé de ses puissantes techniques d'onmyôji, il se dit qu'il n'a peut-être pas besoin de magie... Qui a besoin de magie... Quand on est un puissant exorciste ?