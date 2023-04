Apparently, Disillusioned Adventurers Will Save the World. Tome 1

Plus jamais je ne ferai confiance ! Alors qu'il faisait partie d'un groupe d'aventuriers vétérans, Nick se fait bannir par Algus, le leader, qu'il considérait comme son père ! Au fond du trou, Nick se retrouve à partager sa table avec une noble déchue, un prêtre défroqué et une guerrière dragonne... Et tous les quatre semblent étonnamment être sur la même longueur d'onde ! Ainsi commence l'épopée d'un groupe un peu étrange, composé de quatre aventuriers ayant perdu foi en l'humanité... The Ultimate Party is Born !