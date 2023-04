Ron Kamonohashi: Deranged Detective. Tome 1 et tome 2. Edition collector

Fraîchement diplômé de Blue, école de détectives très réputée, Ron Kamonohashi est un génie de l'enquête. Seulement, sa logique implacable et son art de la déduction s'accompagnent, malgré lui, d'une folie qui pousse les coupables au suicide... Démis de ses fonctions à la suite de ses agissements incontrôlés, il fait la rencontre de Totomaru Ishiki, un enquêteur candide. Ce duo complémentaire tentera de résoudre les intrigues les plus mystérieuses ! Après Reborn ! découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique.