Les quiz de mes 3 ans

Un bloc à spirale de 100 quiz sous la forme de questions-réponses et de jeux simples et amusants pour éveiller la curiosité des petits sur tous les sujets qui les passionnent : les animaux, la vie quotidienne, les chiffres, les véhicules, les métiers, la nature, les contes, les sports ou encore les émotions. Au recto : les questions. Au verso : les réponses. Questions et réponses sont illustrées : dessins et photos. Un format facile à manipuler pour des petites mains ; à emporter partout avec soi !