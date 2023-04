Scandibérique (partie sud). Volume 1 (Sud)

Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La plus longue des véloroutes de France serpente sur près de 1 700 km de la Belgique à l'Espagne. La Scandibérique est la partie française de l'EuroVelo 3 - la route européenne des pèlerins - ce parcours mythique qui trace une longue diagonale culturelle de la Scandinavie à la péninsule Ibérique, d'où son nom. La partie sud relie le Val de Loire au Pays basque. Elle déroule une mosaïque d'ambiances et de paysages variés : vallées intimistes ou grandioses, sous-bois et vastes forêts, vignobles et vergers, bocages, prairies et champs, à la rencontre de la diversité des cultures qui constituent la France. On explore des métropoles éblouissantes autant que des villes modestes qui gagnent à être connues, et des centaines de villages pittoresques. - Coups de coeur illustrés ; - à chaque étape sa carte en couleurs ; - pour chaque itinéraire, un carnet d'adresses pour louer un vélo, se loger et se restaurer ; - plans et zooms sur les villes principales.