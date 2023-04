Découvre l'histoire du nouveau film Disney La Petite Sirène dans un album grand format, avec des illustrations inédites ! L'histoire complète de la nouveauté ciné de 2023, racontée avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. L'histoire : Ariel, une sirène rebelle et aventurière, est fascinée par le monde des humains. Un jour de tempête, elle sauve le prince Eric de la noyade ! Pour le revoir, elle fait un pacte avec Ursula, la sorcière des Mers : en échange de sa voix, la sirène devient humaine pendant trois jours...