Réussir son projet d'allaitement

Cet ouvrage explique avec précision les grands principes de la physiologie de la lactation, donne les conseils clés pour bien la démarrer et fournit des réponses concrètes aux problèmes majeurs que les femmes peuvent rencontrer, des plus communs (tétées espacées, mauvaise prise de sein, etc.) aux plus complexes (dysfonctionnements hormonaux notamment). Véritable outil personnalisé, ce livre aborde toutes les causes possibles des difficultés rencontrées par les mères et propose un ensemble varié de solutions pour satisfaire les besoins de bébé.